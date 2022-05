Beelden tonen hoe controversiële komiek Dave Chapelle wordt aangevallen op podium, acteur Jamie Foxx snelt hem te hulp

CelebritiesKomiek Dave Chapelle (48) is dinsdagavond lokale tijd aangevallen in het midden van zijn show in de Hollywood Bowl van Los Angeles, zo bevestigen ooggetuigen. Er duiken ook beelden van het incident op op Twitter. Acteur Jamie Foxx (54), die vanuit de coulissen mee aan het kijken was, zou Chappelle te hulp gesneld zijn. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

Chappelle was volop bezig aan zijn Hollywood Bowl-show, toen er plots iemand uit het publiek op het podium kroop. Voor de komiek goed en wel besefte wat er aan de hand was, werd hij door de man getackeld. De aanval deed denken aan de manier waarop rugbyspelers iemand neer proberen te halen, zo schrijven ooggetuigen op sociale media. Chappelle was ongedeerd, en zou volgens verschillende bronnen de man in kwestie zélf te lijf zijn gegaan, samen met zijn entourage, in een poging om hem aan te houden. Ook de Amerikaanse acteur Jamie Foxx, die zich op het moment van het incident in de coulissen bevond, zou geprobeerd hebben om de komiek te helpen. De man werd even later door de politie gearresteerd, en zou daarbij gewond zijn geraakt.

Na het incident verscheen Chappelle opnieuw op het podium, om zijn publiek te vertellen dat alles oké was. “Als je in de problemen zit, zorg ervoor dat je omringd wordt door goed volk”, zo bedankte hij de vrienden binnen zijn entourage, die hem beschermden tijdens het voorval en de aanvallers bij de kraag konden vatten. Volgens de aanwezigen kwam Chappelle daarbij erg relaxed over. Daarnaast bedankte de komiek ook Jamie Foxx. “Shout out naar Jamie Foxx. Wanneer je in de problemen zit, dan is Jamie Foxx er om je uit de nood te helpen.”

Geen onbesproken figuur

Het voorval is opvallend, zeker nadat acteur Will Smith zopas nog in opspraak kwam omdat hij Oscarpresentator Chris Rock een mep verkocht op het podium.

Chappelle is geen onbesproken figuur. Hij kwam onlangs nog onder vuur te liggen omdat hij wel erg kwetsende uitspraken over de LGBTQ+-gemeenschap deed tijdens zijn comedyshow, met name over transgender personen. Er werd een oproep gelanceerd om zijn reeks op Netflix te cancellen, onder meer vanuit het personeel van Netflix zelf. Zij hebben zelfs een tijdje gestaakt om hun punt te maken. “We waarderen onze transgender collega’s en hun sympathisanten, en begrijpen de pijn die is veroorzaakt”, liet een woordvoerder van Netflix toen weten. Maar de zender besloot om hem toch nog in dienst te houden.

Bekijk ook: Chapelle deed enkele controversiële uitspraken over transgender personen.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.