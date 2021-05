Bedrogen echtgenote van Dominic West blijft geloven in huwelijk: “We zijn helemaal toegewijd aan elkaar”

CelebritiesTussen Dominic West (51) en zijn echtgenote Catherine FitzGerald (49) gaat alles prima, laat ze weten in een nieuw interview met de Irish Independent. Nochtans ging hun relatie eind vorig jaar door zwaar weer toen West in de armen van zijn tegenspeelster Lily James (32) gefotografeerd werd.

Eind vorig jaar doken foto’s op van acteur Dominic West die het in Rome wel heel gezellig maakte met zijn tegenspeelster Lily James. Meteen daarna racete de getrouwde Dominic naar huis om de brokken met zijn echtgenote, Catherine FitzGerald, te lijmen. Samen verschenen ze voor de verzamelde pers met een duidelijke boodschap: “Ons huwelijk is sterk en we zijn nog steeds samen”, klonk het.

Nu heeft Catherine een interview gegeven aan de Irish Independent. Daarin vertelt ze onder meer over hoe ze elkaar op het Trinity College in Dublin leerden kennen. “We hadden een wonderbaarlijke liefdesaffaire", zegt ze. “We hadden alle tijd in de wereld om de pubs en achterstraatjes te verkennen en om langs het kanaal te wandelen. Ik heb heel mooie herinneringen aan de seringen die lente. Maar op het einde van de zomer verliet ik hem. Hij zorgt er wel voor dat ik dat nooit zal vergeten”, lacht ze. “Maar ik kon me toen nog niet settelen met hem. Dat zou voor geen van ons een goed idee geweest zijn."

Zo'n 17 jaar later liepen ze elkaar opnieuw tegen het lijf. Dominic had toen al een dochter, Martha, bij ex-vriendin Polly Astor. In 2010 trouwde hij dan met Catherine. Ze kregen samen vier kinderen. “Er is iets voor te zeggen dat je al een heel leven geleefd hebt voordat je je gaat settelen.” Maar hoe gaat het dan nu met Dominic en Catherine? Goed, zo blijkt. “Onze relatie heeft z'n ups en downs, zoals bij iedereen. Maar we zijn volkomen toegewijd aan elkaar en ons bruisende familieleven." Schoon.

