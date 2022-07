Bedrijf klaagt Kanye West aan om 7 miljoen aan onbetaalde facturen

Celebrities Zendaya breekt Em­my-re­cords: jongst genomineer­de producer en eerste dubbelgeno­mi­neer­de zwarte vrouw

Zendaya (25) schrijft geschiedenis. De superster is de jongst genomineerde producer bij de Emmy Awards ooit. Daarbovenop sleept ze nóg twee andere nominaties in de wacht en is ze de eerste vrouw van kleur die in twee categorieën is genomineerd.

