Bedenker van ‘Friends’ belooft 4 miljoen dollar aan universiteit om gebrek aan diversiteit in sitcom goed te maken

Lange tijd vond Marta Kauffman het oneerlijk dat er zoveel kritiek op ‘Friends’ kwam voor een gebrek aan diversiteit. “Het was moeilijk en frustrerend”, vertelt ze in een interview met ‘Los Angeles Times’. Maar daar is nu verandering in gekomen. “Na wat er met George Floyd gebeurde, begon ik te worstelen met het idee dat ik onbewust meedeed aan systematisch racisme. Ik wist dat ik mezelf moest bijsturen”, klinkt het. “Ik heb de afgelopen twintig jaar heel veel geleerd. Toegeven dat je schuldig bent en dat ook accepteren is niet makkelijk. Het is pijnlijk om naar jezelf te kijken in de spiegel. En ik schaam me dat ik 25 jaar geleden niet beter wist.”

Maar Kauffman is vastbesloten om beter te doen. Daarom belooft ze 4 miljoen dollar (3,8 miljoen euro) te doneren aan de Brandeis University in Boston, waar ze zelf ook op school zat. Met dat geld kan de universiteit een professor die zich specialiseert in Afrikaanse cultuur en de Afrikaanse diaspora aantrekken en het departement ‘African and African American Studies’ verder uitbouwen. “Ik heb het gevoel dat ik eindelijk iets kon betekenen”, klinkt het. “Ik wil ervoor zorgen dat ik vanaf nu in elke productie waar ik aan meewerk bewust gekleurde mensen inhuur en actief op zoek ga naar gekleurde schrijvers. Ik wil er zeker van zijn dat ik me vanaf nu anders ga gedragen. En dan zal het echt zijn alsof er een last van mijn schouders is gevallen.”

Hoewel de serie zich afspeelde in New York, een metropool, bestond de cast uit zes witte hoofdpersonen die nauwelijks interactie hadden met zwarte, bruine of Aziatische mensen. Volgens Kaufmann waren vrijwel alle jaren 90 series voornamelijk ‘wit’ maar kreeg ze nieuwe inzichten na de moord op George Floyd in 2020. Die overleed nadat toenmalig agent Derek Chauvin minutenlang een knie in zijn nek drukte.

