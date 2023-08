Bebe Rexha barst in tranen uit tijdens optreden na kwetsende opmerkingen over haar gewicht én relatiebreuk

Celebrities KIJK. Cindy Crawford gaat terug in de tijd en recreëert iconisch reclame­spot­je

In 1992 lanceerde Pepsi een iconisch reclamespotje waarin het Amerikaanse model Cindy Crawford sensueel van een blikje frisdrank dronk. Meer dan 30 jaar later doet Crawford opnieuw eenzelfde wit topje en een jeansbroek aan om het spotje te recreëren. Deze keer drinkt ze geen Pepsi, maar een margarita. Dat doet ze voor de videoclip van ‘One Margarita’ van That Chick Angel.