Beatles-filmproducent Denis O'Dell (98) overleden

O’Dell werkte voor het eerst met The Beatles samen als producer van ‘A hard day's night’ in 1964, een muzikale komediefilm, die genomineerd werd voor twee Academy Awards. Daarna werkte hij samen met de band aan de film ‘Magical mystery tour’, die uitkwam in 1967.

Ook zorgde O'Dell er deels voor dat John Lennon, een van de bandleden, meespeelde in de film ‘How I won the war’, een komedie over de Tweede Wereldoorlog. O'Dell was dan ook goed bevriend met de leden van The Beatles. Afgelopen jaar werkte hij nog als producer mee aan de Disney+-docuserie genaamd The Beatles: Get Back.