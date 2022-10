‘Baywatch’-ster Donna D'Errico (54) haalt uit naar haters: “Blijkbaar ben ik ‘te oud’ voor bikinifoto’s”

Donna was in de jaren 90 te zien in ‘Baywatch’, een show die bekendstaat om de knappe mensen die in slow motion over het strand rennen in zwemkleding. Ze werd in ‘95 ook benoemd tot ‘Playmate van het jaar’ door het magazine ‘Playboy’.

D’Errico pronkt naar eigen zeggen nog altijd graag met haar lichaam, en voelt zich nog altijd even goed in haar vel als toen ze twintig jaar jonger was. Niet iedereen kan zich daarin vinden, zo blijkt. “Ik heb zoveel commentaar gekregen op een video die ik gepost heb op 4 juli”, zo schrijft Donna bij een nieuwe foto op Instagram. “Ik droeg daarin een bikini met de Amerikaanse vlag op." Het was dan ook de nationale feestdag van de VS, dus ze was in thema.

“Veel vrouwen hebben geklaagd over die video, omdat ze dachten dat ik ‘meer klasse had’ of omdat ik ‘te oud was om een bikini te dragen’. Of omdat - mijn favoriete opmerking - ik ‘wanhopig ben’. Wel, ik heb verrassend nieuws voor jullie: ik mag in feite dragen en doen wat ik maar wil. In die spirit: hier is een foto van mezelf in bikini, op een salontafel.” D’Errico voegde de daad bij het woord en postte daarna nog verschillende foto’s van zichzelf in badkleding.

Donna reageerde eerder al in juli op de negatieve commentaren die ze kreeg, maar ondanks haar protest blijven die duidelijk aanhouden.

Volledig scherm De cast van Baywatch met Donna, rechts. © Photo News