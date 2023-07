‘Barbie’-regisseur Greta Gerwig voor de tweede keer moeder geworden

Celebrities Ruzie tussen Brad Pitt en Angelina Jolie blijft escaleren: nieuwe klacht tegen acteur om wijngaard

De voortdurende ruzie tussen Brad Pitt (59) en Angelina Jolie (48) over hun Franse wijngaard blijft maar verder escaleren, met alweer een nieuwe rechtszaak tegen Pitt. Deze keer komt de aanklacht van Nouvel, het bedrijf dat ooit van Jolie was. Ze beweren dat Pitt winst van de wijngaard in eigen zak heeft gestoken, in plaats van het bedrijf.