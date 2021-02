Barack Obama en Bruce Springsteen maken samen achtdelige podcastserie

Celebrities Caterina Valente vierde haar negentig­ste verjaardag met haar twee zonen: “Ondanks alle succes ben ik vooral trots op mijn kinderen”

21 februari Ooit was ze een wereldster, nu leeft ze teruggetrokken in haar villa aan de boorden van het Zwitserse Lugano-meer, maar Caterina Valente is er gelukkig. Onlangs vierde ze er, omringd door haar kinderen, haar negentigste verjaardag. Haar levenslust is ze geenszins verloren. “Je moet elk moment leven, tot het einde”, zegt ze. “Ook al gaat nu alles wat trager dan in mijn jongere jaren, ik geniet van het eenvoudige leven hier.”