Bandlid van Johnny Depp niet te spreken over Amber Heard: “Ze dreef hem tot drugsgebruik en alcoholisme”

Bill en Johnny zaten in de jaren 80 samen in de band The Kids, nog voor Johnny zich voornamelijk ging toespitsen op acteerwerk. Sindsdien bleven ze wel goed bevriend. Bill komt aan het woord in de nieuwe Discovery+-documentaire ‘Johnny Vs Amber’. Daarin verklaart hij dat hij Amber Heard als oorzaak van Johnny’s neerwaartse spiraal ziet.

Hij maakte zich naar eigen zeggen al vanaf het begin zorgen om de leeftijdskloof tussen Johnny en Amber. “Ik dacht: oké, ik snap het, ze is half zo oud als jij. Maar je hoéft niet met haar te trouwen. Je bent Johnny Depp! Doe het gewoon niet.” Maar Johnny deed het wél, wat resulteerde in een van de smerigste celebrity-rechtszaken in de recente geschiedenis van Hollywood. Heard beschuldigt hem van huiselijk geweld, waardoor de acteur al verschillende jobs is kwijtgeraakt, waaronder zijn rol als piraat Jack Sparrow in de populaire ‘Pirates of the Caribbean’-films. Ook zijn rol als tovenaar Grindelwald in de ‘Fantastic Beasts’-filmreeks, raakte hij kwijt. Warner Bros. zet de Harry Potter-franchise verder met acteur Mads Mikkelsen.

Beter bij Vanessa

“Amber heeft zijn leven compleet verpest”, verzucht Bill zich. “Zijn carrière is voorbij, het heeft hem vrienden gekost en zelfs een deel van zijn familie... Ze speelde in op zijn gemoed. Ze maakte hem helemaal gek met haar leugens en spelletjes. Tot op het punt dat hij wanhopig naar de drank en de drugs greep.”

Volgens Hanti spreekt Heard niet de waarheid over wat er zich tussen vier muren afspeelde. Daarvoor gebruikt hij Depps ex-vrouw, Vanessa Paradis, als voorbeeld: “Hij had iets speciaals met haar. En zij blijft er ook bij dat hij een goede echtgenoot was. Al die jaren heeft hij nooit gewelddadig gedrag vertoond tegenover haar. Jammer genoeg heeft hij de relatie toch verpest. Vanessa is een prachtige ziel, en hij was beter af geweest als hij bij haar was gebleven.”

