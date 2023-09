Bandleden Amy Winehouse vieren 40e verjaardag van overleden zangeres met bijzonder concert

De muzikanten die sinds het begin van haar muziekcarrière tot haar dood met de zangeres samenwerkten, zullen haar eren met een bijzonder concert op 22 december in een zaal in haar thuisplaats Camden. Het optreden is bedoeld om haar “muziek, leven en nalatenschap” te vieren, aldus ‘People’.

De bandleden zullen, samen met zangeres Bronte Shandé, tijdens het concert heel wat hits zingen uit het repertoire van Winehouse. Iets wat ze vroeger nog al hebben gedaan. Zo speelden ze eerder al samen de muziek van de ‘Back to Black’-zangeres en toerden ze vorig jaar ook al door Europa. Winehouse overleed in juli 2011 op 27-jarige leeftijd aan een alcoholvergiftiging in haar woning in Londen.

Memoires en biopic

Eind augustus verscheen echter nog ‘In Her Words’, het nieuwe boek over Amy Winehouse. De bundel is een initiatief van haar vader en bevat heel wat nooit eerder gedeeld materiaal. “We willen dat de wereld de echte Amy leert kennen”, verklaarde hij destijds. De opbrengst gaat naar de Amy Winehouse Foundation, een organisatie die haar familie oprichtte na haar overlijden om jongeren te sensibiliseren voor de risico’s van drank en drugs.

En dat is nog niet alles. Winehouse krijgt in 2024 ook nog een eigen biopic, ‘Back to Black’. Het is al bekend dat actrice Marisa Abela (26), bekend uit onder meer ‘Industry’, in haar huid zal kruipen. Over de inhoud van de biopic zelf is voorlopig nog niets geweten, maar het zou wel het leven volgen van de getalenteerde jazz-zangeres en in beeld brengen hoe ze uitgroeide tot een rijzende ster, die maar liefst zes Grammy’s op haar naam mocht schrijven. Een exacte releasedatum werd nog niet bekendgemaakt.

