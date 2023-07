Band van Keanu Reeves gaat eerste album in 23 jaar uitbrengen

celebrities Zo overtuigde Margot Robbie Ryan Gosling om Ken te spelen in nieuwe ‘Bar­bie’-film

Vanavond is het in ons land de première van de nieuwe ‘Barbie’-film. Ryan Gosling (42) oogst heel wat lof voor z’n vertolking als Ken, maar het had wat voeten in de aarde voor hij toezegde, zo blijkt. Hoe moeilijk was het voor Margot Robbie (33) om Gosling te overtuigen? Ze verklapt het in een interview in ‘The New York Times’.