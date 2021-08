Bam Margera klaagt ‘Jackass’-collega’s aan om ontslag bij laatste film wegens drugsgebruik: “Mijn burgerrechten zijn geschonden”

Celebrities Jennifer Aniston bijt van zich af na kritiek op recente uitspraken: “Het draait niet alleen om onszelf”

6 augustus Jennifer Aniston (52) ligt al een aantal dagen onder vuur. De ‘Friends’-actrice kondigde eerder deze week aan dat ze niet langer bevriend is met bepaalde mensen omdat deze weigerden om zich te laten vaccineren. Heel wat mensen blijken het daar duidelijk niet mee eens te zijn, want de actrice heeft ontzettend veel kritiek gekregen op haar uitspraken. Alleen kan dat Jennifer duidelijk niet veel schelen, want in een nieuw bericht op haar Instagramaccount bijt de actrice nu van zich af.