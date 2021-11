Baldwin aangeklaagd om ‘roekeloos’ gedrag op filmset: “Hij speelde Russische roulette”

Medewerker die set van ‘Rust’ moest afbreken, in het ziekenhuis na beet van giftige spin: “Artsen proberen zijn arm te redden”

Een productiemedewerker van de door rampspoed achtervolgde film ‘Rust’ is bij het afbreken van de set in zijn arm gebeten door een inheemse giftige spin. De beet is zo ernstig dat de man al meerdere operaties heeft moeten ondergaan om de infectie te stoppen. In het ergste geval kan hij zijn arm verliezen. Dat melden diverse Amerikaanse en Britse media.

8 november