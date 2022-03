Bakken kritiek op Oscar-goodiebags met waarde van 130.000 euro: “Dat geld had veel beter gebruikt kunnen worden”

Celebrities Crewleden getuigen over de laatste avond van Bob Saget: “Het leek of hij zichzelf moest oppeppen”

Er zijn nieuwe details opgedoken over de laatste uren van Bob Saget. Rosalie Cocci, een medewerkster van Ponte Vedra Concert Hall, had tijdens zijn laatste stand-upcomedyset een gesprek van Saget met een andere medewerker opgevangen. Cocci had zelf ook nog met hem gepraat. Enkele uren later werd de acteur dood aangetroffen in zijn hotelkamer.

25 maart