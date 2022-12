Backstreet Boys-kerstspecial geschrapt nu Nick Carter beschuldigd wordt van verkrachting

De kerstspecial werd eerder deze maand opgenomen in Los Angeles en was voorzien voor 14 december. In de uitzending gingen de Backstreet Boys enkele nummers zingen van hun tiende album ‘A Very Backstreet Christmas’. Ook stonden er heel wat special guests op het programma. Het ging onder meer om Seth Rogen, Meghan Trainor. Het nieuws dat de show niet langer doorgaat, werd bevestigd door het Amerikaanse ‘Variety’.

Seksueel misbruik

Reden van de annulatie zijn de beschuldigingen aan het adres van Nick Carter. De zanger werd op donderdag beschuldigd van seksueel misbruik. Shannon Ruth zegt dat ze in 2001, toen ze 17 was, werd verkracht door de inmiddels 42-jarige zanger. Carter zou haar hebben uitgenodigd in de tourbus van de band en haar daar in de badkamer hebben misbruikt. Ook zou de zanger Ruth hebben bevolen om hem oraal te bevredigen. De vrouw eist nu een schadevergoeding, onder meer omdat ze door het misbruik een HPV-infectie zou hebben opgelopen. Volgens haar advocaat zitten bij de klacht verklaringen van nog drie andere vrouwen die de Nick ook beschuldigen.

Carter ontkent de beschuldigingen. “Het is niet alleen juridisch waardeloos, maar ook volledig onwaar”, verklaart Michael Holtz, de advocaat van het Backstreet Boys-lid. “Helaas wordt mevrouw Ruth al enkele jaren gemanipuleerd om valse beschuldigingen over Nick te maken. Die beschuldigingen zijn in de loop van de tijd herhaaldelijk veranderd. Niemand mag zich laten misleiden door een stunt van een opportunistische advocaat. Deze bewering klopt niet en we twijfelen er niet aan dat de rechtbanken snel zullen beseffen.”

