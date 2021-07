Backstreet Boy AJ McLean herinnert zich zijn laatste ontmoeting met Britney Spears nog goed: “Het brak mijn hart”

CelebritiesAJ McLean (43), bekend van de Backstreet Boys, had in het verleden een redelijk gênante ontmoeting met Britney Spears (39). De twee wonen redelijk dicht bij elkaar in de buurt, maar toen ze elkaar een tijdje geleden tegen het lijf liepen, herkende de zangeres hem niet meteen.

Zowel AJ McLean als Britney Spears zijn blijkbaar grote fan van een cupcakewinkel in het zuiden van Californië. Het is ook daar dat de twee elkaar voor de laatste keer gezien hebben. “De laatste keer dat ik haar zag, was ze in het gezelschap van een andere man. Vermoedelijk een bodyguard of een chauffeur”, vertelde de Backstreet Boys-zanger over het voorval in een interview met SiriusXM.

Vreselijke situatie

“Toen ik hallo zei tegen haar had ze een momentje nodig om mij te herkennen. Vervolgens had ze door wie ik was en gaf ze mij een knuffel. Nadien hebben we nog enkele minuten met elkaar gesproken.” Alleen is het gesprek tussen de twee artiesten niet geheel normaal verlopen. “Ik kon gewoon zien dat ze zichzelf niet meer was. Het brak mijn hart.”

In zijn interview met SiriusXM vertelde AJ nog dat ook hij het absoluut niet eens is met de bewindvoering van Jamie Spears, de vader van Britney. Zo noemde hij de situatie bijvoorbeeld compleet brutaal. Als voorbeeld gaf hij onder meer het feit dat de zangeres haar spiraaltje niet mag laten wegnemen. “Voor mij staat dat gelijk aan fysieke mishandeling.” Hij hoopt dan ook dat Britney haar eigen leven binnenkort weer in handen krijgt. “Ik voel in mijn hart dat het haar gaat lukken en ik hoop ook oprecht dat het haar zal lukken. Ze is gewoon een schatje.”

