Baby op komst voor Nicolas Cage en 30 jaar jongere echtgenote

Voor Riko Shibata, die exact 30 jaar jonger is dan haar echtgenoot, is het haar eerste kindje. De Amerikaanse acteur heeft al wat meer ervaring met het vaderschap. Cage heeft namelijk al twee kinderen uit vorige relaties: Kal-El (16) en Weston (31). De oudste zoon van de acteur is op zijn beurt dus ook vier jaar ouder dan zijn plusmama. Over het geslacht van het toekomstige kindje is voorlopig nog niets bekend. Ook wanneer Shibata moet bevallen, is op dit moment nog een vraagteken.

Vijfde keer, goede keer

Shibate en Cage zijn in februari 2021 in het huwelijksbootje gestapt in het Wynn Hotel in Las Vegas. Voor de acteur was het al de vijfde keer dat hij zijn jawoord gaf. Het nieuws werd destijds door Nicolas zelf bevestigd. “Het is waar en we zijn erg gelukkig”, klonk het toen. Het koppel leerde elkaar kennen in 2019 en kregen een relatie nadat het laatste huwelijk van Cage - met Erika Koike - officieel ontbonden was. Koike was in totaal vier dagen getrouwd met de Amerikaanse acteur. Eerder was Nicolas ook al gehuwd met Patricia Arquette (1995-2001), Lisa Marie Presley (2002-2004) en Alice Kim (2004 - 2016).

Volgens The Daily Mail heeft Cage zijn huidige echtgenote Shibate ten huwelijk gevraagd via FaceTime. Haar verlovingsring stuurde hij met de hulp van FedEx op naar Japan. Op officiële evenementen worden de twee zelden samen gezien. Enkele maanden na hun huwelijk maakten ze hun debuut op de rode loper. Samen woonden ze de première van ‘Pig’, een film waarin Nicolas Cage meespeelt, bij in het Nuart Theatre in Los Angeles. In november werden ze nog eens samen gespot op de 2021 GQ Men of the Year party in West Hollywood.

LEES OOK: