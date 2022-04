‘Baby One More Time’: Britney Spears (40) zwanger van derde kind, na jarenlang verplicht anticonceptie te nemen

“Dus... ik heb een zwangerschapstest gedaan”, aldus Britney op haar Instagrampagina. “En we krijgen een baby!” Haar fans zijn door het dolle heen. De zangeres is namelijk heel wat stappen in haar leven aan het zetten, sinds ze onder het curatorschap van haar vader uit is geraakt. Britney zou destijds geen toestemming hebben gekregen om te trouwen of om kinderen te krijgen, en dat dertien jaar lang. Bovendien mocht ze zelf niet beslissen wat ze met haar geld deed. Nu is de ‘Baby One More Time’-zangeres weer ‘op vrije voeten’, en doet ze waar ze zin in heeft. Eerder stapte ze al in het huwelijksbootje met haar vriend, Sam Asghari. En nu staat er dus ook gezinsuitbreiding op de planning. Britney heeft al twee zonen, Sean Preston (16) en Jayden James (15), uit een vorig huwelijk met Kevin Federline. Die laatste heeft sinds 2007 de volledige voogdij over beide kinderen. De besliste de rechtbank, na het beruchte incident waarbij Britney haar hoofd kaalschoor en kort daarna een omstaander aanviel met een paraplu.

Ongepland

De zwangerschap was niet gepland, zo blijkt. “Ik ben zoveel gewicht verloren om op vakantie te vertrekken”, schrijft Britney op Instagram, in een lange en ietwat verwarrende post. “Alleen om meteen weer aan te komen. Ik dacht: jeetje, wat is er met mijn buik aan de hand? Mijn echtgenoot zei me: het is maar een buikje van het eten! Maar ik heb toch een zwangerschapstest gedaan... en euh, wel... Ik krijg een baby! Hij is aan het groeien! Als het er twee zijn, krijg ik een toeval, denk ik. Ik zal vanaf nu dus niet meer veel buitenkomen, om te voorkomen dat de paparazzi op die manier geld aan mij verdienen door foto’s van mij te nemen. Dat hebben ze de voorbije weken al genoeg gedaan. Het is wel moeilijk voor mij, want toen ik laatst zwanger was, had ik prenatale depressie. Het was vreselijk, maar mensen spraken daar vroeger niet echt over. Sommige mensen beschouwden het zelfs als gevaarlijk wanneer een vrouw begon te klagen terwijl er een kind in haar buik zat. Maar nu praten vrouwen er elke dag over... Ik dank de heer dat we dat soort pijn niet meer geheim moeten houden. Dit keer ga ik yoga doen, elke dag! Veel liefde en vreugde!”