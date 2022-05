Baas van DC Films: “Ja, Amber Heard werd bijna ontslagen uit ‘Aquaman 2’, maar niet om Johnny Depp”

CelebritiesDe 21ste dag van het proces tussen Johnny Depp en Amber Heard is van start gegaan. Tijdens het proces vroeg het team van Depp om de tegenklacht van Amber Heard te verwerpen, maar daar ging de rechter niet op in. Ook kwam Walter Hamada, die verantwoordelijk is voor de DC-filmproducties, getuigen. Hij had het over Heards rol in ‘Aquaman 2'.

Het is momenteel de beurt aan de advocaten van Amber om getuigen op te roepen en te ondervragen. Zij zouden nog enkele zaken met Johnny willen bespreken in de rechtbank.

Het team van Johnny begon de dag in de rechtszaal echter met een opvallend voorstel voor de rechter. Zij wilden de tegenklacht van Amber - die Johnny op haar beurt aanklaagt voor 100 miljoen dollar - laten verwerpen. Volgen hen kon de tegenpartij niet genoeg bewijsmateriaal voorleggen. De rechter weigerde echter om Ambers klacht te verwerpen. “Het is aan de jury om te beslissen over de draagkracht van het bewijsmateriaal."

‘Aquaman 2'

De eerste getuige is opgeroepen: het gaat om Walter Hamada, verantwoordelijk voor de DC-filmproducties voor Warner Bros, de filmstudio achter ‘Aquaman 2' waarin ook Amber Heard te zien is. Hamada oefent deze functie al sinds 2018 uit. Het was de afgelopen weken een belangrijk punt voor Amber Heard: dat ook haar carrière serieus had geleden onder de beschuldigingen van misbruik door haar ex, Johnny Depp. “Ik heb heel hard moeten vechten om mijn carrière te behouden”, getuigde de actrice. “Nadat ik dat tijdelijk omgangsverbod had gekregen, verloor ik kansen. Er werden jobs geschrapt. Ik werd uit een reclamecampagne gehaald. Ik heb moeten vechten om mijn job in mijn grootste kans tot nu toe - ‘Justice League’ en ‘Aquaman’ - te behouden.” Volgens de actrice moest ze vechten om haar rol in ‘Aquaman 2' te behouden en moest ze het uiteindelijk doen met een fel ingekorte versie.

Volledig scherm Walter Hamada tijdens zijn getuigenis © ANP / EPA

Geen chemie

Het klopt dat DC erover dacht om Heard te vervangen voor het vervolg op de superheldenfilm, verklaarde DC Films-baas Walter Hamada in de rechtbank. Maar niét om de heisa rond Johnny Depp, klinkt het vastbesloten. “Zij en Jason Momoa hadden gewoon niet veel chemie”, klonk het. “Het is niet ongewoon in films om twee hoofdrolspelers met weinig chemie te hebben. Door ‘movie magic’ en de montage kan je dan toch chemie creëren: door een geweldige soundtrack en de manier waarop je de dingen aan elkaar lijmt. En wanneer je dan naar de afgewerkte film kijkt, lijkt het of ze geweldige chemie hebben. Maar ik wéét dat het heel veel moeite heeft gekost om daar te raken. Soms zet je personages samen op het witte doek en werkt het gewoon. Dat maakt van een filmster een filmster. Je weet het wanneer je het ziet. Maar hier ontbrak er dus chemie tussen de twee hoofdrolspelers.”

Volgens Hamada was het nooit de bedoeling dat Amber Heard in ‘Aquaman 2' een romantische hoofdrol zou gaan spelen. En dus werd haar rol ook niet ingeperkt, vertelde hij. “Al van in het begin werd de film gezien als een ‘buddy comedy’ met Aquaman en zijn halfbroer, Koning Orm.”

Geweldige actiescènes

Een dag eerder vertelde Kathryn Arnold, een voormalige producente die nu werkzaam is als consultant en expert, wel dat het niet veel gescheeld had of Heard haar rol was kwijtgeraakt vanwege al die heisa. “Haar rol in de eerste ‘Aquaman’ was echt een ‘star is born’-moment’”, vertelde die. Maar in plaats van dat de prent een springplank naar succes werd, werd Heard bijna uit de sequel geschrapt. Dat ze haar rol als Mera kon behouden, heeft ze enkel te danken aan hoofdrolspeler Jason Momoa en regisseur James Wan, zei Arnold. “Zij stonden erop dat ze in de film zou zitten.” Volgens Arnold had de eerste versie van het scenario “een sterke romantische verhaallijn en een paar geweldige actiescènes” in petto voor Mera. Heard trainde maandenlang vijf uur per dag om de actiescène te kunnen doen, maar toen ze op de set kwam, kreeg ze te horen dat haar rol “verminderd” was: “De actiescène was geschrapt en haar rol drastisch ingeperkt”, klonk het. Arnold ontkende dat dat iets te maken zou hebben met een gebrek aan chemie.

Australië-incident

Na de redelijk korte getuigenis van Walter Hamada is het de beurt aan dr. David A Kulber, een plastische chirurg. Hij werkt momenteel in het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles en werkt daar al meer dan 20 jaar. Kulber heeft Johnny Depps vinger geopereerd in maart 2015 nadat een ruzie met Amber Heard in Australië uit de hand liep. Het incident in kwestie is de voorbije weken al vaker aan bod gekomen. Depp geeft zijn ex-vrouw Amber Heard de schuld voor zijn verwonding. De ‘Aquaman’-actrice zegt dan weer dat Johnny de wonde zelf heeft veroorzaakt.

Volledig scherm David A Kulber tijdens zijn getuigenis in de rechtbank. © AP

Dr. Kulber kreeg tijdens zijn getuigenis ook de vraag hoe mobiel de hand van de acteur was na zijn operatie. Op de vraag of Depp ‘iemand had kunnen pakken’ met zijn hand in het gips, zei dr. Kulber dat hij dat had kunnen ‘proberen’, maar hij weet niet zeker hoe succesvol hij zou zijn geweest. Mocht de acteur hier wel in geslaagd zijn, dan zou hij wellicht wel zijn gips beschadigd hebben. Schade die de arts nooit gezien heeft, maar volgens Kulber zou Depp natuurlijk wel zijn andere hand gebruikt kunnen hebben.

De getuigen volgen elkaar vandaag in sneltempo op. Richard Marks, een advocaat en Hollywood-expert, is als derde aan de beurt. Het is al de tweede keer dat Marks opgeroepen wordt. Eerder werd hij ook al ondervraagd door de advocaten van Johnny Depp. De man blijkt het vooral niet eens te zien met de getuigenis van Kathryn Arnold, die gisteren langdurig ondervraagd werd. Volgens de advocaat hield de getuigenis van de vrouw geen steek en was deze bovendien niet gebaseerd op “nauwkeurig onderzoek”.

Woonwagenterrein

Ook Morgan Night kwam vandaag aan het woord. Night was in het verleden eigenaar van Hicksville Trailer Palace, een woonwagenterrein waar Johnny Depp en Amber Heard in juni 2013 verbleven. De man is destijds ook in contact gekomen met het voormalige koppel. Volgens hem leek Depp “goedgezind”. Heard leek dan weer “eerder stil”. Morgan Night verklaart ook dat het ex-koppel op het terrein verbleef met de zus van Heard en een groep vrienden. Volgens Night was Depp “super nieuwsgierig en erg aardig”. Hij zegt dat Heard “een leuke tijd leek te hebben met haar vrienden”, maar later hoorde hij hoe de actrice tegen Depp schreeuwde.

Volledig scherm Morgan Night tijdens zijn getuigenis in de rechtbank. © ANP / EPA

Morgan Night werd ook ondervraagd door Elaine Bredehoft, de advocate van Amber Heard. “Je bent een grote fan van Johnny Depp?”, vraagt ze de man tijdens haar ondervraging. Night reageert met “nee” waarop de aanwezigen in de rechtszaal beginnen te lachen. Volgens Bredehoft zou de man contact gehad hebben met een Twitteraar genaamd ‘Umbrella Guy’ die volgens haar wel duidelijk fan was van de Amerikaanse acteur. De advocate zegt verder ook nog dat de man alleen maar aanwezig is in de rechtbank omdat hij op televisie wil komen.

Vervolgens werd Dr. Richard Shaw, een psychiater en psycholoog, opgeroepen als getuige.

Volledig scherm Johnny Depp © ANP / EPA