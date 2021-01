Azealia Banks toont in gruwelijke filmpjes hoe ze haar dode kat opgraaft en zijn botten kookt: “Deze vrouw heeft dringend hulp nodig”

Het is lang niet de eerste keer dat Azealia Banks over de tongen gaat, want de jonge zangeres is op z’n minst gezegd een controversieel figuur. Eerder al verklaarde ze dat ze zichzelf ziet als “een heks”, en dat ze haar interesse voor magie overnam van haar moeder. Niet veel later scheerde ze haar hoofd kaal en postte ze foto’s waarop ze bedekt was met bloed.

Wie dat al luguber vind klinken, zal haar meest recente onderneming zeker niet op prijs stellen. Azealia’s volgers werden opgeschrikt door een filmpje waarin ze haar dode kat, Lucifer, weer opgraaft. “Velen van jullie weten het nog niet”, zegt Banks al lachend terwijl ze met haar vingers door de aarde ploetert. “Maar Lucifer de kat is drie maanden geleden gestorven, en we moesten hem in de grond steken. Nu graven we hem voor de allereerste keer weer op. Hij komt weer tot leven!” Daarop trekt ze een grote, witte zak uit het zand. “The cat is in the bag”, grapt ze nog.

(Opgelet, deze video bevat gevoelige beelden)

Het volgende filmpje was zowaar nog schokkender: Azealia toonde een kookpot met een vies uitziend goedje, waarin ze klaarblijkelijk het stoffelijk overschot van haar kat aan het koken was. Waarschijnlijk om zijn botten, en dan vooral zijn schedel, te bewaren. De schedel van de kat is zelfs even te zien tijdens de opname het ogenblik dat Banks hem naar boven haalt met een soeplepel.

Even later verwijderde ze de filmpjes alweer van haar account, maar niet voordat haar volgers verschillende kopieën hadden gemaakt. Die laatste gaan nu viraal op het internet.

Mentale gezondheid

De volgende ochtend was Azealia meteen een trending topic op Twitter. Sociale media gebruikers wereldwijd reageerden vol ongeloof: “Dit is niet oké, deze vrouw heeft dringend hulp nodig”, schrijft iemand. Of: “Haar mentale gezondheid is duidelijk al lang vervlogen. Ze moet opgenomen worden in een instelling, en aangeklaagd worden voor dierenmishandeling.”

Dierenmishandeling

Het is namelijk niet de eerste keer dat Banks twijfelachtige handelingen met dieren uitvoert. In 2016 lag ze al eens onder vuur omdat ze uit het niets bekendmaakte dat ze al drie jaar lang kippen offerde. “Dat brengt geluk”, klonk het. Ze toonde foto’s van een zogenaamde ‘offerkast’ die ze schoon moest maken: de wanden waren volledig bedekt met bloed.

Volledig scherm De bewuste 'offerkast'. © Instagram

Banks raakte op dat moment ook verwikkeld in een vete met zangeres Sia, die niet te spreken was over de vreemde rituelen. “Dieren offeren om jezelf geluk te brengen is walgelijk”, schreef ze op Twitter. “Stop ermee en probeer vooruit te komen door hard te werken en aardig te zijn tegen mensen.” In ruil daarvoor kreeg ze een dreigement: “Misschien kan ik met mijn krachten iets doen aan je lelijke gezicht, dat je altijd verstopt? Hoe durf je mijn geloof te beledigen? Hou je mond b**ch, dit is je eerste waarschuwing.”

Zelf zag ze destijds geen graten in haar gedrag. “Zwarte mensen zijn van nature uit geboren met magische krachten. Hoe sneller we dat allemaal aanvaarden, hoe sneller we de wereld kunnen veranderen.” Hoewel ze haar meest recente video’s over Lucifer verwijderd heeft, heeft ze verder nog niet gereageerd op de huidige controverse.

