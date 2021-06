Avril Lavigne werkt aan comeback na gevecht tegen slepende ziekte: “Ik heb jaren in mijn bed doorgebracht”

Celebrities“Why’d you have to go and make things so complicated?” zong Avril Lavigne (36) in 2002 in haar debuutsingle ‘Complicated’. Alleen bleken de lyrics van haar monsterhit vooral een voorteken voor haar eigen leven te zijn, want de Canadese zangeres heeft het de afgelopen jaren allesbehalve makkelijk gehad. Maar ze vocht terug. Na twee mislukte huwelijken en een hels gevecht tegen de ziekte van Lyme lanceert Avril Lavigne binnenkort haar zevende studioalbum. “Ik was er zeker van dat mijn leven voorbij was. Ik dacht zelfs dat ik ging sterven.”