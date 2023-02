Avril Lavigne verbreekt verloving met Mod Sun (al zou hij zelf niet op de hoogte zijn)

Ze verloofden zich in maart vorig jaar tijdens een romantische reis in Parijs, maar het lijkt erop dat hun romance nu voorgoed voorbij is. Het voormalige koppel deelde regelmatig liefdevolle foto’s van elkaar op Instagram, maar de voorbije maanden was het opvallend stil. De laatste post van het stel dateert alweer van kerstdag. Geen van beiden is sindsdien op elkaars pagina verschenen. Volgens insiders ging het de laatste tijd niet zo goed tussen de twee. Uiteindelijk hebben ze beslist om een punt te zetten achter hun relatie. Dat heeft de woordvoerder van Avril Lavigne bevestigd. Al beweert de woordvoerder van Mod Son iets anders. Zo zou de zanger niet op de hoogte zijn van de breuk. “Ze waren drie dagen geleden, voordat hij op tournee ging, nog samen en verloofd. Als er iets is veranderd, dan is dat nieuws voor hem”, verklaarde de woordvoerder aan entertainmentsite ‘TMZ’.

Het voormalige stel ontmoette elkaar voor het eerst in januari 2021. Een maand later sloeg de vonk over. De punkrockers werkten destijds samen aan het album van Avril ‘Love Sux’ en lanceerden het nummer ‘Flames’. “Ik wist dat we een zeer sterke band hadden vanaf de eerste week dat we samenwerkten in de studio. Meteen”, vertelde Lavigne. “Hij maakte elke dag beter. Het was alsof ik hem al eeuwen kende. Naarmate de tijd verstreek, ging het steeds beter, en het voelde ongelooflijk natuurlijk.”

In maart 2022 vroeg Mod Sun haar ten huwelijk met een op maat ontworpen, hartvormige ring. “Hij wist vanaf het begin dat ik een hartvormige diamant wilde, want op de dag dat we elkaar ontmoetten, hadden we bijpassende hartvormige ringen om. We hebben ze sindsdien elke dag gedragen, dus het is alleen maar passend om een hartvormige verlovingsring te hebben. Het was het meest perfecte, romantische aanzoek waar ik ooit om kon vragen”, klonk het destijds bij de ‘Sk8er Boi’-zangeres. Maar nu zal Avril de ring hoogstwaarschijnlijk niet meer dragen.

