Avril Lavigne krijgt drastische knipbeurt van Yungblud (en dat op het toilet)

Celebrities Penn Badgley kruipt in de huid van ‘You’-personage Joe Goldberg voor eerste Tik­Tok-vi­deo

Acteur Penn Badgley (35) is speciaal voor zijn eerste TikTok-video opnieuw in de rol gekropen van het populaire personage Joe Goldberg uit de Netflix-serie ‘You’. Joe Goldberg is in de serie een stalker en seriemoordenaar, die gespeeld wordt door Penn Badgley. In de TikTok is te zien hoe Badgley zichzelf speelt, die achtervolgd wordt door het personage Joe. Fans zijn alvast helemaal gek van de TikTok: “Dit is goud waard”, schrijven ze.

25 oktober