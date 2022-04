Avril Lavigne en Mod Sun verloofd: “Ik wist meteen dat hij de ware was toen ik hem ontmoette”

CelebritiesAvril Lavigne (37) werd op 27 maart in Parijs ten huwelijk gevraagd door haar collega-poppunkrocker Mod Sun (35). Dat maakte de zangeres donderdag zelf bekend op haar Instagram. Hoewel de verloving voor haar een complete verassing was, wist Lavigne wel meteen dat Mod Sun de ware voor haar was: “Ik wist meteen dat onze band sterk was vanaf het moment dat we elkaar ontmoetten.”

“Het was het meest perfecte, romantische aanzoek waar ik ooit om kon vragen. We waren in Parijs op een boot in de rivier de Seine. We hadden een vioolspeler, champagne en rozen. Het voelde alsof de tijd stilstond, en het was gewoon wij tweeën in het moment”, vertelt Lavigne in een interview met ‘People’ over het aanzoek.

Mod Sun vroeg haar ten huwelijk met een op maat ontworpen, hartvormige ring: “Het heeft de woorden ‘Hi Icon’ (hallo icoon, red.) erin gegraveerd. Dat waren de eerste woorden die hij ooit tegen me zei. En het heeft ‘Mod + Avril’ aan de binnenkant staan”, zegt Lavigne. “Hij wist vanaf het begin dat ik een hartvormige diamant wilde, want op de dag dat we elkaar ontmoetten, hadden we bijpassende hartvormige ringen om. We hebben ze sindsdien elke dag gedragen, dus het is alleen maar passend om een hartvormige verlovingsring te hebben. Ik vind hem zo mooi.”

De vonk tussen Avril en haar toekomstige echtgenoot sloeg over toen ze samenwerkten aan haar album ‘Love Sux’: “Ik wist dat we een zeer sterke band hadden vanaf de eerste week dat we samenwerkten in de studio. Meteen”, vertelt Lavigne. “Hij maakte elke dag beter. Het was alsof ik hem al eeuwen kende. Naarmate de tijd verstreek, ging het steeds beter, en het voelde ongelooflijk natuurlijk.”

Dit wordt het derde huwelijk voor Lavigne, die in 2015 na twee jaar huwelijk scheidde van Nickelback-rocker Chad Kroeger. Ze was van 2006 tot 2009 ook getrouwd met Sum 41-frontman Deryck Whibley.

