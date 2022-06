Avril Lavigne drukt conspiracy theorie rond haar dood de kop in: “Ik ben nog steeds niet overtuigd”

Als Avril Lavigne TikTok ontdekt maakt ze er gretig gebruik van om de beruchte theorie rond haar ‘dood’ de kop in te drukken. “Elke reactie op mijn Instagram: ‘Waarom moet je gaan en dingen zo ingewikkeld maken?’ (een duidelijke verwijzing naar haar hit ‘Complicated’) en ‘Ben jij de échte Avril?’” Beide comments stampt ze TikTokgewijs weg. Hiermee impliceert de zangeres dat de theorie nergens op slaat en dat zij dus de enige echte Avril Lavigne is.

Het verhaal dat Avril Lavigne in 2003 het leven liet doet al meer dan tien jaar de ronde. Aanhangers van de theorie geloven in ieder geval sterk dat de Avril die we nu zien al lang niet meer diegene van ‘Sk8er Boi’ is. Ook de TikTok die ze nu plaatst blijkt weinig effect te hebben. Fans reageren namelijk dingen als: “Ik ben nog steeds niet overtuigd” en “Waar is de échte Avril?”