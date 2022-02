Autopsierapport Bob Saget is bekend: nietsvermoedend gaan slapen ondanks meerdere breuken, had corona toen hij stierf

Uit een officieel rapport, dat het Amerikaanse magazine People in handen kreeg, blijkt dat Saget hoogstwaarschijnlijk achterover gevallen is. Tijdens zijn val, heeft hij vervolgens de achterkant van zijn hoofd gestoten. Waar hij zijn hoofd precies aan gestoten heeft, is op dit moment nog niet duidelijk. De autopsie stelt ook dat de komiek verschillende breuken had rond zijn ogen en ter hoogte van zijn achterhoofd.

Bloedingen

Volgens het rapport had de ‘Full House’-acteur verschillende schaafwonden op zijn hoofdhuid. Daarnaast was er sprake van een subgaleale bloeding (een bloeding tussen de schedel en hoofdhuid, die voor zwelling zorgt), verkleuring van de oogleden door gevolg van een schedelbreuk, een subduraal hematoom (een bloeduitstorting in de schedel) en een subarachnoïdale bloeding (bloeding tussen de schedel en de hersenen).

Saget was volgens de autopsie ook besmet met het coronavirus op het moment van zijn overlijden. Er was wel al geweten dat de Amerikaanse komiek in december het virus opgelopen had. De ‘Full House’-acteur heeft hier ook over verteld tijdens zijn laatste show. “Het was iets minder dan een maand geleden, maar je zag er echt niks meer van”, aldus Rebekah Bareswilt, een vrouw uit het publiek.

Statement

Eerder is al gebleken dat er geen drugs in het spel waren, maar tijdens de autopsie zijn er wel sporen van enkele geneesmiddelen gevonden. Het gaat onder meer om clonazepam, een medicijn dat enkel op doktersvoorschrift te verkrijgen is. Clonazepam brengt overprikkelde zenuwen in de hersenen tot rust. Het werkt rustgevend en wordt onder meer gebruikt bij epilepsie en een paniekstoornis. Uit het autopsierapport blijkt ook nog dat Saget een vergroot hart had. Daarnaast waren er nog signalen van atherosclerose (verharding van de slagaders) en atherosclerose (aderverkalking).

De familie van Saget bevestigde op woensdag al de doodsoorzaak van de acteur in een statement. “Volgens de autoriteiten is Bob overleden aan een hoofdtrauma. Hij heeft per ongeluk de achterkant van zijn hoofd gestoten. Hij had niet door dat er meer aan de hand was en is gaan slapen. Er was geen sprake van drugs of alcohol.” De gezinsleden van de komiek maakten ook nog duidelijk dat ze dankbaar zijn voor alle steun die ze van zijn fans gekregen hebben. “Het heeft ons veel deugd gedaan en we zijn jullie voor altijd dankbaar.”

