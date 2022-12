Autopsierapport Anne Heche is bekend: actrice was onder invloed van cocaïne tijdens ongeval

CELEBRITIESAnne Heche had cocaïne in haar systeem tijdens haar auto-ongeluk op vijf augustus, in Los Angeles. Dat onthult het finale autopsierapport. De actrice overleed op 53-jarige leeftijd, op elf augustus, aan haar verwondingen.

Samen met sporen van cocaïne werd er ook fentanyl gedetecteerd in haar lichaam. Fentanyl is een pijnstillende stof die ongeveer 80 keer krachtiger is dan morfine. De Emmy Award-winnende actrice kreeg de pijnstiller toegediend na het ernstig verkeersongeval. Het rapport merkt verder ook op dat er geen alcohol in haar lichaam zat, ondanks een foto van haar met een fles wodka in haar blauwe Mini Cooper.

Op vijf augustus botste Heche op een woning in Mar Vista, in Los Angeles. Als gevolg brak er een stevige brand uit. De actrice zat 45 minuten vast in haar auto, terwijl tientallen brandweermannen haar probeerden te bevrijden. Als gevolg liep ze zware brandwonden en hersenschade op, waarna ze hersendood werd verklaard. Volgens de Californische wet staat dat gelijk aan een wettelijke dood, maar Heche bleef nog aan de beademing zodat haar organen gedoneerd konden worden. Dat was de wens van de Amerikaanse actrice.

Het overlijden werd vastgesteld op 11 augustus. Heche overleed aan “inhalatie en thermische verwondingen”. Dat staat in het verslag van de lijkschouwer. De term inhalatie verwijst niet alleen naar het inhaler van rook en de thermische verwonding staat gelijk aan een brandwonde. Dat vertelde woordvoerder Sarah Ardalani eerder aan ‘The Hollywood Reporter’. In het verslag was er ook sprake van een “borstbeenbreuk”, die ook een belangrijke rol zou hebben gespeeld in haar overlijden. De lijkschouwer besluit dat haar dood een ongeluk was.

Heche begon haar acteercarrière in de soap ‘Another World’. In 1991 kreeg ze een Daytime Emmy Award voor haar rol. Haar belangrijkste rollen zijn die in de films ‘Six Days Seven Nights’ en ‘I Know What You Did Last Summer’.

KIJK. Amerikaanse actrice Anne Heche overleden na auto-ongeluk

