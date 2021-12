Audiofragment bewijst dat Josh Duggar wist dat de politie hem op het spoor was: “Gaat dit over het downloaden van kinderpornografie?”

CelebritiesTwee jaar geleden zijn de autoriteiten binnengevallen in de garage van Josh Duggar (33), maar agenten hielden de man duidelijk al langer in de gaten. Duggar, bekend van de show ‘19 Kids & Counting’, was vermoedelijk in het bezit van kinderporno. Eerder dit jaar werd Josh ook effectief gearresteerd. Tijdens zijn proces, dat deze week begonnen is, werd er een audiofragment afgespeeld dat bewijst dat de man de bui al voelde hangen. Dat de politie plots opdook, kwam voor Josh namelijk duidelijk niet als een verrassing.

In november 2019 stelden enkele agenten zich op in de buurt van Wholesale Motors, de autogarage van Josh Duggar. Zij hielden de situatie met de hulp van een verrekijker in de gaten. Daarnaast ging er een undercoveragent de garage binnen om de situatie zo van dichtbij te bekijken. In het proces tegen het ‘19 Kids & Counting’-gezicht, dat deze week van start ging, vertelden ze nu wat meer over hun onderzoek van twee jaar geleden.

51 minuten

Tijdens de hoorzitting werd er onder meer een audiofragment afgespeeld. Het fragment duurt in totaal 51 minuten en bevat een gesprek tussen Josh Duggar en enkele agenten. Het gesprek is opgenomen terwijl de politie de garage van Duggar aan het controleren was. In het audiofragment horen we dat het ‘19 Kids & Counting’-gezicht bereid is om mee te werken met de politie. Wel was hij enorm voorzichtig wat betreft zijn woordkeuze. De agenten omschreven hem ook als “kalm”. Daarnaast gaf zijn gezichtsuitdrukking volgens hen ook maar weinig prijs.

Wat wel opmerkelijk is, is dat Duggar zelf begon over de aanleiding van het onderzoek. Toen de agenten begonnen met hun ondervraging, vroeg hij zonder enige aanleiding het volgende: “Heeft dit te maken met het downloaden van kinderpornografie?” De advocaten van Josh Duggar vroegen aan de rechter wel om de opmerking in kwestie te negeren. De zogezegde uitspraak van Duggar is namelijk nergens op de audio-opname te horen.

Kinderporno

Josh Duggar vertelde wel nog vrijwillig over de elektronische apparaten die in de garage aanwezig waren. Het ging onder meer om een telefoon, een laptop en een vaste computer. Hij vertelde aan de agenten dat hij deze toestellen niet alleen voor zijn werk gebruikte, maar ook voor privézaken. Daarnaast hadden ook zijn vrouw en zijn kinderen toegang tot de laptop en gsm. De overige medewerkers van de garage gebruikten regelmatig het vaste toestel.

In zijn gesprek gaf Duggar nog toe dat er op zijn computer inderdaad bepaalde software stond. Een uitspraak die de aanklagers opvallend vonden, want er werd een vergelijkbare tool gebruikt om kinderporno te downloaden via het vaste toestel. De aanklagers maakten tijdens de hoorzitting ook duidelijk dat Josh effectief aanwezig was in de garage tijdens de tijdstippen waarop de filmpjes en foto’s gedownload werden. “Doorheen het proces zullen jullie foto’s zien van minderjarigen”, klonk het in de rechtbank. “Het gaat niet om acteurs of actrices, maar om kinderen. Kinderen die amper zeven jaar oud zijn.” Bij de aanklagers dringen ze dan ook aan om Josh Duggar effectief te veroordelen voor dit misdrijf.

Er wordt verwacht dat het proces tegen Josh Duggar zo’n vijf tot zes dagen zal duren.

