Attractiepark klaagt Taylor Swift aan om albumtitel ‘Evermore’

Celebrities Ironie in Armie Ham­mer-schandaal: ‘Call Me By Your Na­me’-regisseur maakt kannibalis­tisch liefdesver­haal met Timothée Chalamet

1 februari Het lijkt te ironisch om waar te zijn, maar toch klopt het: ‘Call Me By Your Name’-regisseur Luca Guadagnino is van plan om een ‘kannibalistisch liefdesverhaal’ in te blikken, met Timothée Chalamet (25) in de hoofdrol. Chalamet was de romantische tegenspeler van Armie Hammer, die momenteel onder vuur ligt vanwege fantasieën over kannibalisme.