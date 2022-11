Atomic Kitten-zangeres Kerry Katona toont gevolgen van mislukte plastische ingreep: “Ik heb twee navels”

“Hier is een exclusief nieuwtje”, begon Kerry haar verhaal in de podcast ‘Wheel of Misfortune’. “Ik onderging vorig jaar in het geheim een buikwandcorrectie. Dat had ik nooit mogen doen, ze sneden mijn navel eraf.” De zangeres toont daarop haar buik. “Dit is mijn ‘oude’ navel, die hoort daar niet zo te zijn.”