Atomic Kitten-ster Natasha Hamilton zwanger van haar vijfde kind: “Eindelijk hebben we ons kleine wonder”

Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling zegt in een nieuwe podcast dat ze heel erg verkeerd is begrepen wat betreft haar uitspraken over transgenders die ze eerder deed. Dit wordt prijsgegeven in een trailer voor ‘The Witch Trials of J.K. Rowling’, die vanaf 21 februari te beluisteren is.