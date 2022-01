Assistente deelt een van de laatste foto’s van Betty White voor honderdste verjaardag

Celebrities Zayn Malik had affaire tijdens relatie met Gigi Hadid

Zayn Malik (29) heeft naar verluidt een affaire gehad met ‘The Only Way Is Essex’- ster Abi Clarke (30) terwijl de zanger een relatie had met supermodel Gigi Hadid (26). Malik zou “geobsedeerd” zijn geweest door Clarke nadat hij haar aan de overkant van een bar in Los Angeles had gespot.

17 januari