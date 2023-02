Ashton Kutcher over de verkrachtingszaak van zijn ‘That '70s Show’-collega Danny Masterson: “Ik kan alleen maar hopen dat hij onschuldig is”

In een interview met “Esquire’ gaf Kutcher aan “dat hij hoopt dat het proces zal aantonen dat Masterson onschuldig is”. De acteur verduidelijkte wel dat hij niet wil zeggen dat zijn voormalige collega, met wie hij nog steeds contact heeft, er ongestraft vanaf moet komen indien hij toch schuldig blijkt te zijn. “Het is niet aan mij om een uitspraak te doen”, aldus Kutcher. “Ik ben de rechter niet. Ik ben de jury niet. Ik ben de aanklager niet. Ik ben de beschuldigde niet.” De acteur had het ook nog over Fianna Francis Masterson, de achtjarige dochter van zijn voormalige collega. “Ooit gaat zijn dochter het te weten komen. Ze zal ergens iets opvangen of lezen over het proces.”

Vrije voeten

Masterson werd in maart 2017 voor het eerst beschuldigd van seksueel misbruik. De acteur heeft de beschuldigingen aan zijn adres wel altijd hardnekkig ontkend. Danny Masterson was destijds samen met Ashton Kutcher te zien in de Netflixserie ‘The Ranch’. Later dat jaar werd zijn personage uit de reeks geschreven. In december vorig jaar werd de verkrachtingszaak tegen de ‘That ‘70s Show’-acteur wel nietig verklaard, maar de vermeende slachtoffers besloten om een nieuwe zaak te starten tegen de acteur. De nieuwe zaak tegen Masterson gaat op 27 maart van start. De acteur heeft miljoenen aan borgtocht opgehoest en blijft in de tussentijd op vrije voeten.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Ashton Kutcher en Danny Masterson. © Netflix

Demi Moore

In zijn gesprek met ‘Esquire’ had Ashton Kutcher het ook nog over zijn ex-vrouw Demi Moore. De Amerikaanse acteur gaf eerlijk toe dat hij kwaad was op Moore nadat ze over hun huwelijk geschreven had in haar memoires ‘Inside Out’. “De paparazzi lieten mij, mijn vrouw Mila (Kunis, red.) en mijn kinderen eindelijk met rust. Maar de dag na de release stonden ze plots aan de schoolpoort van mijn kinderen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Demi Moore en Ashton Kutcher. © EPA

Moore beweert in haar boek onder meer dat Ashton haar verschillende keren bedrogen heeft. Ook zou hij haar gedurende hun huwelijk, dat in totaal acht jaar geduurd heeft, onder druk gezet hebben om triootjes te doen. Kutcher vertelde in ‘Esquire’ dan weer wat meer over het miskraam dat ze te verwerken kregen. Moore verloor hun ongeboren kindje toen ze zes maanden zwanger was. “Een kind verliezen, is echt extreem pijnlijk”, geeft de acteur eerlijk toe. “Ik ben dol op kinderen. Ik zou nooit het jawoord gegeven hebben aan een vrouw met drie kinderen als ik niet van kinderen hield. Het idee om nog een kindje te hebben, was gewoon fantastisch.”

