Ashton Kutcher mag niet naar de ruimte van echtgenote Mila Kunis: “Je hebt wel kinderen, he”

Celebrities “Adele al winkelend gespot met haar nieuwe vlam Skepta”

12 juli Ze mag dan wel een succesvolle zangeres zijn, maar ook Adele (33) kan niet weerstaan aan een koopje. Afgelopen weekend werd ze namelijk gespot in Cabazon Outlets, een soort van discount winkelcentrum, terwijl ze aan het snuisteren was in een Prada-winkel. Adele was er bovendien niet alleen, want ook de Britse rapper Skepta (38) was van de partij. De twee zijn vermoedelijk al een tijdje aan het daten, maar voorlopig blijft de ‘Rolling In The Deep’-zangeres alles ontkennen.