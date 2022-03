Ashton Kutcher en Mila Kunis zamelden al 16 miljoen euro in voor slachtoffers in Oekraïne

CelebritiesEnkele dagen geleden kondigden Ashton Kutcher (44) en Mila Kunis (38) in een video aan dat ze een inzamelingsactie begonnen waren voor de slachtoffers in Oekraïne. Het doel van het koppel was om in totaal 30 miljoen dollar (27 miljoen euro) in te zamelen. Vijf dagen na het opstarten van de actie is de kaap van 18 miljoen dollar (16 miljoen euro) al bereikt.