Ashley Judd leert vijf maanden na heftig ongeval weer lopen: “Een enorme mijlpaal”

CelebritiesEindelijk opluchting voor Ashley Judd. De 53-jarige actrice heeft via sociale media laten weten dat ze weer voorzichtig kan lopen, nadat ze in februari haar been op vier plekken brak. Judd struikelde toen over een omgevallen boom in het regenwoud van de Democratische Republiek Congo en onderging na een urenlange scooterrit richting het lokale ziekenhuis een operatie van 8 uur.

“Lieve vrienden, met veel blijdschap en bewondering deel ik deze update met jullie. Het is 5 maanden en 3 weken geleden na mijn ongeluk in het regenwoud dat ik weer heb kunnen lopen! En dat was een geweldig gevoel”, schrijft Ashley trots. “Ik heb in het Zwitserse nationale park gewandeld en dat ging goed. Zowel mijn been als voet deden het naar behoren en ik heb zelfs een uur bergopwaarts gelopen, om vervolgens ook vol vertrouwen de berg weer af te lopen. Daarna heb ik gerust in een prachtige weide en genoten van de omgeving.”

“Mijn been zal nooit meer de oude worden, maar ik houd van mijn nieuwe been”, vervolgt ze. “We doen het goed samen en hebben een hele lange weg afgelegd om tot dit punt te komen. Er is nog veel werk te verzetten maar dit is al een enorme mijlpaal. Ik had niet gedacht ooit nog te kunnen lopen na die heftige val.” De actrice is dankbaar voor alle steun die familie, vrienden en fans haar gegeven hebben. “Ik heb zoveel liefde mogen ontvangen en hoorde dat veel mensen voor me hebben gebeden. Dank jullie wel, ik heb dat gevoeld. De grootste dank gaat uit naar mijn partner en mijn familie, jullie zijn fantastisch.”

‘Schrijnende uren’

De actrice - bekend uit films zoals ‘Kiss The Girls’, ‘Divergent’ en ‘A Time To Kill’ - raakte in Congo gewond tijdens een expeditie naar bonobo’s, een bedreigde apensoort. Toen haar hoofdlamp het liet afweten, kwam Judd ongelukkig ten val in het regenwoud. Ze liep daarbij verschillende verwondingen op aan haar been en kon uiteindelijk naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika worden overgebracht, waar ze werd geopereerd.

Ook in een gesprek met The New York Times getuigde ze over het ongeluk waarbij ze bijna haar been verloor. “Het waren 55 schrijnende uren, waarin ik uit het afgelegen regenwoud gedragen moest worden, deels via een zes uur durende motorrit. Ik brulde van de pijn als een wild dier.”

Volledig scherm Een blik op de lijdensweg die Ashley Judd moest afleggen. © Instagram

