Ashley Judd gewond in Zuid-Afrikaans ziekenhuis na val in regenwoud

Celebrities Rapper die roze diamant in voorhoofd liet planten wordt overspoeld door commentaar

9 februari Het is wellicht vreemd om nu in de schoenen van Lil Uzi Vert te staan. De 26-jarige Amerikaanse rapper liet enkele dagen terug nog weten dat hij voortaan met een nieuwe ‘piercing’ door het leven gaat: een roze diamant van 11 karaat die zo’n 20 miljoen euro waard is. Dat had hij misschien beter niet zo publiekelijk gedaan, want op sociale media moet Lil Uzi Vert zich intussen verdedigen na een stortvloed aan reacties.