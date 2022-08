As van Star Trek-actrice Nichelle Nichols gaat de ruimte in

Celebrities “Die kus hebben we opzette­lijk verprutst”: het straffe leven van ‘Star Trek’-icoon Nichelle Nichols, dat eindigde in een juridische oorlog

Haar verschijning in ‘Star Trek’ was niet minder dan baanbrekend: Nichelle Nichols was de eerste zwarte vrouw die een belangrijke rol op tv had, en ook de kus die ze uitwisselde met tegenspeler William Shatner (91) was er eentje voor de geschiedenisboeken. Nu de actrice overleden is, blikken we terug op haar leven. Van de pesterijen op het werk tot de aanmoediging van Martin Luther King en de pijnlijke strijd om haar bewindvoering. “Haar laatste wens werd niet ingewilligd.”

2 augustus