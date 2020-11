As Sean Connery wordt uitgestrooid in Schotland

PORTRET. Melkboer, marinier en kandidaat-Mis­ter Universe: Sean Connery doorbrak alle verwach­tings­pa­tro­nen

1 november Klasse heeft niks met geld of afkomst te maken. Als Sean Connery, die zaterdag op 90-jarige leeftijd is overleden, in zijn leven iets heeft bewezen, dan is het dat. Kind van een arm gezin, tattoos op de voorarm, een vet Schots accent, een cv waarop melkboer, marinier en kandidaat-Mister Universe stond: Connery had alles tegen om in de jaren zestig een toonbeeld van intelligentie, smaak en goede manieren te worden. En toch deed hij het.