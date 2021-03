‘Arrested Development’-ster Jessica Walter op 80-jarige leeftijd overleden

Celebrities “5 minuten langer en ik was er niet meer geweest”: Demi Lovato onthult nieuwe details over de overdosis die haar bijna fataal werd

20 maart Het eerste deel van ‘Dancing With The Devil’, een nieuwe documentaire over het leven van Demi Lovato (28), verschijnt pas volgende week, maar ondertussen is er al veel te doen over de inhoud van de film. Zo is de zangeres erg openhartig over haar overdosis die haar in 2018 bijna fataal werd en dat blijkt ook uit een recent interview met CBS Sunday Morning. “Ik ben dankbaar dat ik hier vandaag nog mag zitten”, klinkt het daar.