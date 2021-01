Arnold Schwarzenegger vergelijkt rellen in Capitool met Tweede Wereldoorlog: “Trump is de slechtste president ooit”

CelebritiesArnold Schwarzenegger (73) heeft in een opmerkelijke video gereageerd op de rellen in het Capitool van eerder deze week. De acteur, die in het verleden zelf actief was voor de Republikeinse Partij, vergelijkt de bestorming met de Tweede Wereldoorlog en noemt Donald Trump (74) “de slechtste president ooit”.

De acteur deelt z'n boodschap mee aan z’n Facebook-volgers terwijl hij statig achter z’n bureau zit, met in de achtergrond de vlag van Amerika en die van Californië. “Ik wil als immigrant graag reageren op de rellen bij het Capitool”, steekt hij van wal. “Ik ben geboren in Oostenrijk en ben heel erg vertrouwd met de Kristalnacht, een door de nazi’s georganiseerde actie gericht tegen het joodse deel van de Duitse bevolking in 1938. Afgelopen woensdag maakten we zo’n Kristalnacht mee in Amerika bij het Capitool. De Trump-aanhangers hebben toen niet alleen de deuren ingetrapt van het gebouw waarin de Amerikaanse democratie gehuisvest is. Ze hebben ook de principes vertrappeld waarop ons land gebouwd is.”

Lees ook PREMIUM Waarom de Democraten ook na 20 januari nog baat hebben bij impeachment van Trump — én meer kans

Schwarzenegger vertelt dat hij opgegroeid is tijdens de naweeën van de Tweede Wereldoorlog. “Mijn vader had niet alleen fysieke, maar ook emotionele pijn omwille van wat hij gezien en zelf gedaan had. Tot twee keer per week kwam hij dronken thuis. Hij riep en sloeg ons dan. Ik kan hem dat niet verwijten, want onze buurmannen deden hetzelfde bij hun gezin. Het was de schuld van de oorlog. Die begon - net als de bestorming van het Capitool - met leugens en onverdraagzaamheid. Ik heb dus met eigen ogen gezien hoe zoiets uit de hand kan lopen. Ik denk niet dat het hier zo’n vaart zal lopen, maar we moeten ons erg bewust zijn van de zware gevolgen van egoïsme en cynisme.”

“Irrelevant als een oude tweet”

Over president Trump heeft Schwarzenegger geen goed woord te zeggen. Da’s opmerkelijk, want de acteur was vroeger lid van dezelfde partij en zetelde voor de Republikeinen van 2003 tot 2011 als gouverneur in Californië. “Trump trok de resultaten van een eerlijke verkiezing in twijfel”, vervolgt hij. “Hij wou een staatsgreep plegen door mensen te misleiden met leugens. Mijn vader werd ook misleid door leugens. Trump is gefaald als leider en zal de geschiedenisboeken ingaan als de slechtste president ooit. Gelukkig zal hij binnenkort zo irrelevant zijn als een oude tweet. Maar wat met de verkozen politici die z’n leugens geloven en z’n zienswijze volgen? Wel, president Theodore Roosevelt zei ooit: ‘Patriottisme betekent dat je opkomt voor je land, niet voor je president.’ We hebben verkozenen nodig die het eigenbelang en het partijbelang overstijgen en zich willen inzetten voor de hele gemeenschap. Ze moeten een hoger doel willen dienen.”

Tot slot vergelijkt de acteur de democratie met het zwaard van z’n filmpersonage Conan, the barbarian, dat hij ook ostentatief bovenhaalt. “Hoe meer de democratie aangevallen wordt, hoe sterker het wordt. Ik wens Joe Biden veel succes. Als hij slaagt, slaagt ons land.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: