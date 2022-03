Arnold Schwarzenegger spreekt klare taal tegen Poetin: “Jij kan deze oorlog stoppen”

Celebrities “Tijdens het ontbijt kreeg ik symptomen die op een beroerte leken”: Hailey Bieber weer thuis na plotse ziekenhuis­op­na­me

Hailey Bieber (25) werd op donderdagochtend opgenomen in een ziekenhuis in Palm Springs. Dat maakte het model zelf bekend op haar Instagram-account. De echtgenote van Justin Bieber (28) werd opgenomen nadat ze symptomen kreeg die op een beroerte leken. Uiteindelijk stelden artsen vast dat de Amerikaanse een klein bloedstolsel in haar hersenen gekregen had.

