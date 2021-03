Arnold Schwarzenegger is volgens Britten beste optie bij invasie van aliens: “Ik sta tot jullie dienst”

De voormalige gouverneur van Californië, bekend van onder meer ‘Terminator’ en ‘Predator’ kon er wel om lachen. “Bedankt voor jullie vertrouwen,” reageerde Schwarzenegger op Twitter. “Ik sta tot jullie dienst.”

Arnold Schwarzenegger werd op de voet gevolgd door Will Smith. Die dankte zijn tweede plaats aan zijn rol als Kapitein Steven Hiller in ‘Independence Day’. Een verrassende derde plaats is voor documentairemaker David Attenborough (94), bekend van de docufilm ‘David Attenborough: A Life On Our Planet’.

Bruce Willis (‘The Fifth Element’) en Tom Cruise (‘War of the Worlds’) vervolledigen de top vijf. Ook Harrison Ford (‘Cowboys & Aliens’), Sigourney Weaver (‘Alien’) en Gillian Anderson (‘The X-Files’) haalden de lijst. De eerste politicus op de lijst is Donald Trump, die op plaats acht staat. Daarmee doet hij het een pak beter dan de huidige president, Joe Biden (plaats 20).

In een reactie liet Blaze weten: “Arnold is een goeie keuze, maar het is wel verontrustend dat zoveel beroemdheden met fictieve ervaring met aliens betere kandidaten lijken dan de huidige wereldleiders."

