Zo’n veertig jaar geleden raakte Arnold Schwarzenegger bekend als bodybuilder, een uiterlijk dat hem ook in z'n filmcarrière geen windeieren legde. Maar tegenwoordig zijn z'n biceps iets minder opgeblazen, stapt hij ietwat houterig en doen z’n ellebogen zeer. Dat vertelt Schwarzenegger in ‘Men’s Health’. Of hij nog steeds z'n bodybuildersposes oefent? “Ja, maar enkel nog in de badkamer", klinkt het. “Want soms doet het me huilen.”

In het interview vertelt Schwarzenegger ook over z'n lange carrière - als bodybuilder, als acteur, zelfs als gouverneur. “Ik heb nooit gepland om actieheld te worden in films", klinkt het. “Ik heb nooit gepland om gouverneur van de staat Californië te worden. Ik heb nooit gepland om voorvechter voor een propere omgeving te worden, of wat dan ook. Wanneer ik zie dat er een vacuüm is, dan spring ik erin.” En zo wil hij nu wellness promoten, via z'n jaarlijkse ‘Arnold Sports Festival’ en gratis nieuwsbrieven die mensen moeten inspireren om te gaan sporten. Net zoals Yury Vlasov dat jaren geleden bij hém deed: “Je moet voor miljoenen mensen die naar jou toekomen, hun Yury Vlasov worden", legt hij uit. “Want het heeft een effect op hen allemaal. Dan zullen zij uiteindelijk ook iemand worden, én zullen ze hetzelfde doen voor iemand anders.”