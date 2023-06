Arnold Schwarzenegger de volgende Amerikaanse president? “Ik kan die verkiezing winnen!”

CelebritiesDat acteur Arnold Schwarzenegger (75) politieke ambities heeft, is geen geheim. Van 2003 tot 2011 was hij reeds gouverneur van Californië. Nu wil hij een stapje verder gaan en ambieert hij het presidentschap in Amerika. “Ik zie zo duidelijk hoe ik die verkiezing kan winnen”, vertelde hij in de talkshow ‘Who’s Talking to Chris Wallace?’ op CNN.

De ‘The Terminator’-legende emigreerde in 1968 naar Amerika en werd er ook in 1983 staatsburger. Omwille van zijn Oostenrijkse afkomst komt hij echter niet in aanmerking om de volgende Amerikaanse president in 2025 te worden. Toch steekt Arnold Schwarzenegger zijn grote politieke ambities niet weg. In de talkshow ‘Who’s Talking to Chris Wallace’ beweerde hij dat hij de perfecte presidentskandidaat zou zijn. “Er is momenteel geen persoon die iedereen bij elkaar kan brengen en waarvan mensen zeggen: ‘Hij is niet te oud of hij is niet te dit of te dat.’ Misschien komt dat omdat mensen nu eerder vragen: ‘Tegen wie stem je?’ dan ‘Op wie stem je?’. Ik zie zo duidelijk hoe ik die verkiezing kan winnen.”

“Toen ik kandidaat was voor gouverneur van Californië was het duidelijk dat mensen op zoek waren naar een nieuw antwoord. Niet een rechtervleugel of een linkervleugel, maar iemand die de natie bij elkaar kan brengen”, gaat Schwarzenegger verder. “Er zijn gewoon zoveel dingen die moeten gebeuren en kunnen worden gedaan. En wat het zo geweldig maakt, is dat het allemaal te doen is. Of in ieder geval zouden mensen gewoon moeten samenkomen en zeggen: ‘Ja, we kunnen het.’”

Volledig scherm Arnold Schwarzenegger in de docuserie 'Arnold' op Netflix. © Netflix

I’ll be back

Ter ere van Arnolds 75ste verjaardag zendt Netflix momenteel een driedelige docu over het leven van de Oostenrijkse superster uit. In een reeks openhartige interviews komen zowel Schwarzenegger, zijn vrienden (en ‘vijanden’, red.), collega’s en showbizzkenners aan het woord. Zij schetsen hoe een jongetje van het Oostenrijkse platteland z’n weg zocht - én vond - naar de hoogste region van the American dream. Van z’n prille jaren als kampioen bodybuilding, z’n doorbraak in Tinseltown, tot z’n carrière als politicus, en z’n woelige privé-leven: het komt allemaal aan bod in deze reeks.

