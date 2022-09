Arnold Schwarzenegger bezoekt Auschwitz... en schrijft ‘Terminator’-citaat in het gastenboek

CelebritiesOostenrijks-Amerikaanse acteur Arnold Schwarzenegger (75) zorgde woensdag voor heel wat ophef nadat hij tijdens een bezoek aan het concentratiekamp Auschwitz een beroemd citaat uit de film ‘The Terminator’ in het gastenboek schreef. Mensen reageren geschokt op sociale media: “Hij had twee keer moeten nadenken over zijn boodschap”, luidt het.

Volledig scherm Arnold Schwarzenegger bezoekt concentratiekamp © AP

De 75-jarige Arnold Schwarzenegger is naast acteur ook een voormalig Republikeinse politicus. Hij is van Oostenrijkse afkomst en is de zoon van Gustav Schwarzenegger, een voormalig nazisoldaat. Hij bezocht woensdag samen met de Auschwitz Jewish Foundation het concentratiekamp Auschwitz in Polen. Daar riep hij op om te stoppen met haat en vooroordelen.

Schwarzenegger sprak zich eerder deze maand ook uit over het onderwerp: “Ik zag uit eerste hand hoe deze haat uit de hand liep en ik deel deze pijnlijke herinneringen met de wereld, in de hoop toekomstige tragedies te voorkomen en soldaten op te voeden over persoonlijke verantwoordelijkheid.”

Gastenboek

Na zijn bezoek aan het Poolse kamp ondertekende de legendarische ‘The Terminator’-acteur ook het gastenboek. Waarna het museum later zijn inscriptie deelde op hun officiële Twitter-account. Arnold schreef simpelweg “Ik kom terug” (“I’ll be back”) in het boek, wat verwijst naar een zin die voor het eerst beroemd werd in 1984, in de eerste film van de ‘The Terminator’-franchise.

En daar reageren heel wat Twitteraars nu heel geschokt op, met berichten als: “Als mijn vader een nazi was geweest, had ik iets aangrijpender geschreven”, “Dat was niet zijn beste woordkeuze” en “Ik ben blij dat hij langs is geweest en in het boek heeft geschreven, maar ik moest twee keer nadenken over de boodschap. Ik weet zeker dat hij het zo lief mogelijk bedoelde en ik weet dat het moeilijk is om de juiste woorden te vinden, maar ik weet niet of dit de beste waren.”

Verdediging

Het museum kwam later tussenbeide om Schwarzenegger te verdedigen. Ze probeerden om de betekenis achter zijn opmerking te verduidelijken: “Dit bezoek was gepland om relatief kort te zijn”, liet het museum weten. “De inscriptie was bedoeld als een belofte om terug te komen voor een volgend en meer diepgaand bezoek.”

