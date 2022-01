Arnold Schwarzenegger betrokken bij ‘spectaculair’ auto-ongeval in Los Angeles

Celebrities Buitenech­te­lij­ke zoon van Arnold Schwarzen­eg­ger vertelt over hun band

De relatie van Arnold Schwarzenegger (74) en Maria Shriver (66) liep jaren geleden op de klippen toen uitkwam dat de acteur een buitenechtelijke zoon had. Tien jaar later is de scheiding met Maria eindelijk rond én heeft Arnold een goede band ontwikkeld met die zoon, Joseph Baena (24). Dat vertelde de bodybuilder zelf in de podcast ‘Unwaxed’.

19 januari