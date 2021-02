Armie Hammer verliest alweer tv-project ten midden van schandaal

Armie Hammer zou een hoofdrol gaan spelen in ‘Gaslit’, een nieuwe tv-reeks voor de Amerikaanse zender Starz. Naast hem zouden ook Sean Penn en Julia Roberts in de serie te zien zijn. Volgens Starz stapte Hammer enkele maanden geleden al uit het project, maar zijn vertrek doet sterk vermoeden dat het kannibalisme-schandaal er voor iets tussen zit.

Eerder stapte hij al uit het filmproject ‘Shotgun Wedding’, waarin hij samen met Jennifer Lopez zou acteren. Vermoedelijk werd hij ook ontslagen als hoofdrol in een tv-reeks over ‘The Godfather’. “Ik kan op dit moment gewoon niet verantwoorden dat ik mijn kinderen maanden aan een stuk achterlaat om te gaan filmen”, aldus Hammer in een statement dat zijn gebrek aan werk moet verklaren. Het lijkt echter veel serieuzer dan dat, want ook zijn agentschap, WME - een van de grote spelers in Hollywood - heeft hem intussen laten vallen.

Beschuldigingen

Het Instagram-account @houseofeffie kwam naar buiten met enkele verontrustende berichten die verstuurd zouden zijn door de ‘Call Me By Your Name’-acteur. Daarin zou hij onder meer gezegd hebben dat hij “100% een kannibaal was” en dat hij de vrouw in kwestie, waarmee hij een affaire had, letterlijk wilde oppeuzelen. Daarnaast toonde @houseofeffie ook berichten die ze ontving van andere vrouwen, die naar eigen zeggen hetzelfde hebben meegemaakt met Armie. De berichten verschenen vlak nadat Hammer bekendmaakte dat hij na 10 jaar ging scheiden van zijn echtgenote, Elizabeth Chambers (38).

Kort daarna kwamen steeds meer vrouwen naar buiten met griezelige verhalen over de Amerikaanse acteur. Zo beweerde zijn ex-vriendin Paige Lorenze dat Armie haar “op de BBQ wilde gooien” en dat hij zijn initialen in haar dijbeen heeft gekrast. Courtney Vucekovich meende dan weer dat Hammer haar “bloedserieus” vroeg of ze één van haar ribben chirurgisch wilde laten verwijderen, zodat hij die op kon eten. “Hij is manipulatief en gevaarlijk”, waarschuwde ze. “En hij oefent technieken om vrouwen vast te binden in zijn kelder. Daar heeft hij een reeks mannequins staan. Heel eng, allemaal.”

Hammer zelf ontkent alle beschuldigingen.

