Armie Hammer stapt uit film na hetze over ‘kannibalisme en verkrachting’: “Dit zijn valse aanvallen”

CelebritiesJennifer Lopez (51) moet op zoek naar een nieuwe tegenspeler voor haar film ‘Shotgun Wedding’. Armie Hammer (34) is uit het project gestapt nadat er heel wat ophef ontstond rond schokkende privéberichten “over kannibalisme en verkrachting” die hij via Instagram stuurde naar verschillende vrouwen. Ondanks z’n stap terug blijft de acteur de aantijgingen ontkennen. “Dit zijn bullshitverhalen.”

De bal ging aan het rollen toen een onbekende vrouw screenshots online plaatste van berichten die Hammer tussen 2016 en februari 2020 naar haar en verschillende andere vrouwen gestuurd zou hebben. Hij zou met verschillende van hen ook affaires gehad hebben. “Ik ben 100% een kannibaal”, schreef hij in één van de berichten. “Ik wil je opeten. Fuck. Dat is eng om toe te geven. Ik heb dat nog nooit eerder toegegeven. Ik wil je bloed drinken. Waarom deze afstand?” En ook: “Ik zou je achtervolgen. Als je zou proberen weg te lopen, zou ik je zo snel bespringen. Fuck. Je hebt iets sterks nodig om me van je af te houden.”

Om te bewijzen dat de berichten echt zijn, plaatste de vrouw ook een foto online. Daarop zie je een hand van een man, met een tatoeage op de ringvinger. Die vertoont opvallend veel gelijkenissen met de tatoeage die Hammer als eerbetoon aan z’n ex-vrouw Elizabeth Chambers (38) liet zetten, kort na hun huwelijk in 2010. “Ik kwam de voorbije weken in contact met vrouwen die op dezelfde vreselijke manier door Hammer behandeld zijn. Door deze berichten te delen, willen we voorkomen dat hij dat in de toekomst kan blijven doen”, schrijft de anonieme vrouw ook nog.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm De screenshots die moeten bewijzen dat Armie Hammer gesprekken over kannibalisme had. © Instagram

Volledig scherm De screenshots die moeten bewijzen dat Armie Hammer gesprekken over kannibalisme had © Instagram

Het is echter niet duidelijk of de beelden en berichten echt door de acteur gestuurd zijn. Hammer zelf ontkent de aantijgingen in elk geval, maar laat in een verklaring aan onder meer Variety ook weten dat hij uit het filmproject met Jennifer Lopez stapt. “Ik ga niet reageren op deze bullshitverhalen, maar gezien deze valse en bedrieglijke aanvallen op me, kan ik nu mijn kinderen Harper (6) en Ford (3) niet achterlaten om vier maanden een film op te nemen in de Dominicaanse Republiek”, klinkt het. De filmstudio zou hem zonder morren hebben laten gaan. "Lionsgate steunt me hierin en ik ben ze daar erg dankbaar voor.”

“Ex-vrouw gelooft beschuldigingen”

Armie was tien jaar getrouwd met Elizabeth Chambers, maar in juli kondigden de twee aan uit elkaar te gaan. Volgens Daily Mail gelooft z'n ex-vrouw de aantijgingen tegen de acteur. “Veel dames hebben met haar contact opgenomen om haar te waarschuwen”, vertelt een goeie vriendin van Chambers. “Eén van hen moest zich achteraf zelfs laten opnemen in een instelling, omdat ze zich emotioneel misbruikt voelde. De dingen die hij met haar wou doen, maakten haar enorm bang. Chambers viel in eerste instantie compleet uit de lucht toen ze die berichtjes kreeg. Ze was niet op de hoogte van dit duistere kantje van haar man. Ze is ook gechoqueerd door de berichten die nu verspreid zijn.”

Ook schrijfster Jessica Ciencin Henriquez - de ex-vrouw van acteur Josh Lucas - gelooft dat de berichten wel degelijk waar zijn. Zij ging afgelopen september nog op een date met Hammer. “Als je je nog steeds afvraagt of die privé-berichten van Armie Hammer echt zijn (en dat zijn ze), dan moet je je misschien afvragen waarom we in een cultuur leven waarin daders het voordeel van de twijfel krijgen, in plaats van de slachtoffers”, schreef ze op Twitter.

BDSM

De ‘Call Be My Your Name’-acteur kwam in 2017 al eens in het nieuws toen hij enkele tweets over BDSM had geliket. En in 2013 deed hij enkele pikante onthullingen over z’n wilde liefdesleven in het magazine Playboy. “Ik vond het leuk om een dominante minnaar te zijn”, vertelde hij toen. “Ik vond het leuk om de nek en het haar vast te grijpen, dat soort dingen. Maar dan trouw je en veranderen je seksuele voorkeuren. Ten goede, het is niet zo dat ik op een of andere manier lijd. Maar je kan niet echt meer aan het haar van je vrouw trekken. Ik respecteer haar te veel om dat soort dingen te doen.”

Lees ook: